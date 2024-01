“Paternoster. L'eredità dei figli", a Centrale Preneste Teatro

Venerdì 26 gennaio alle 21.00 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma) per la rassegna di spettacoli dal vivo, danza, musica, teatro e nuovi linguaggi del contemporaneo YOU. The Young city – You Under 35 va in scena “Paternoster. L'eredità dei figli”, una produzione Collettivo Est. La regia e la drammaturgia sono di Beatrice Mitruccio, in scena ci sono Giacomo Stallone e Paolo Perrone.

Due fratelli, due uomini, ma due personalità opposte. Il coraggio di chi è fuggito di casa per paura della ruggine e la consapevolezza di chi ha deciso, per sé e per gli altri, di rimanere, di lasciarsi arrugginire. Costretti a rincontrarsi per il funerale del padre, si rinfacciano a vicenda le ferite che si sono procurati, fino a farsi un bagno nella nostalgia dell’infanzia, fino a guardare, per un momento, il loro futuro in un mondo avvelenato, che non ha nulla da offrire.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle ore 20.30 previa disponibilità dei posti.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione Zètema Progetto Cultura.

Venerdì 26 gennaio 2024 ore 21.00

Per la rassegna YOU. The Young city – You Under 35

Paternoster - L'eredità dei figli

Regia e Drammaturgia: Beatrice Mitruccio

Con Giacomo Stallone e Paolo Perrone

Musiche originali: Matteo Tarragoni, Giovanni Zappacosta

Luci: Martin Emanuel Palma

Produzione Collettivo Est

Produzione esecutiva Progetto Goldstein