"Pasticcio in paradiso", al Teatro Petrolini

Un'anima buona viene dirottata all'inferno perché il paradiso è momentaneamente pieno; trova, ad accoglierla nella sua dimora eterna, un diavolo improbabile e una misteriosa "Commissione interdisciplinare". Un vero e proprio… Pasticcio in paradiso!



Due atti scritti e diretta da Pierfrancesco Galeri



Con Pierfrancesco Galeri (Aleppe),

Federico Baldini (Santippe),

Salvatore Mazza (Sua bassezza che è giù in cantina),

Maria Luce Pittalis (L'Arcangela Gabriella),

Letizia Persini (Angelica),

Veronica Drikes (Sua leggiadrìa che è sù in mansarda)



Venerdì 15 dicembre ore 21

Sabato 16 dicembre ore 21

Domenica 17 dicembre ore 18



Teatro Petrolini - Via Rubattino, 5 (zona Testaccio)





BIGLIETTO RIDOTTO (minori 12 anni e di compagnia) : € 12,00 compresa tessera