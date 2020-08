Pastena festival. Il decennale, 16 agosto 2020

PASTENA FESTIVAL



il decennale





In collaborazione con Regione Lazio, LAZIOcrea nell’ambito del piano di promozione delle Grotte, il Comune di Pastena





16 agosto 2020







Storica edizione per il ‘Pastena Festival’ che giunge alla sua 10à edizione.





Un percorso da sempre vivo, innovativo, artisticamente rivoluzionario.



Il Pastena Festival si riconferma ancora una volta come forte e radicato presidio culturale sul territorio del Lazio, riuscendo a veicolare e far convivere le straordinarie ricchezze paesaggistiche ed immateriali che il territorio di Pastena (Frosinone) racchiude, aprendosi alle culture, alle musiche alle sperimentazioni ed alle tradizioni del mondo e giungendo al prestigioso raggiungimento del suo decennale.





Il Pastena Festival è un progetto-evento culturale consolidato, divenuto negli anni un punto di riferimento nel panorama artistico nazionale.







L’edizione speciale del decennale del Pastena Festival si terrà il 16 agosto 2020 a Pastena (FR), nella suggestiva cornice delle famose Grotte di Pastena.





Il programma:







PASTENA FESTIVAL | 10à edizione



CANZONIERE GRECANICO SALENTINO #Cgs tour



RIONE JUNNO #Pane | progetto speciale







16 agosto 2020 ➡ piazzale delle grotte di Pastena | h.21.00







*INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.





Per prenotarsi: erreclub.prenotazioni@gmail.com





GLI INGRESSI CONTINGENTATI INIZIERANNO ALMENO 45 MINUTI PRIMA DELLO SPETTACOLO.

Durante l’evento saranno applicate tutte le norme di sicurezza anti-Covid previste dal Decreto della Presidenza dei Ministri (D.L. n.33 del 16 maggio 2020), allegato 9 "Spettacoli dal vivo e cinema".







Note artisti:







° CANZONIERE GRECANICO SALENTINO °



Fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, è il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo ad essersi formato in Puglia.



L’affascinante dicotomia tra tradizione e modernità caratterizza la musica del CGS.

I concerti sono un’esplosione di energia, passione, ritmo e magia, che trascinano in un viaggio dal passato al presente sul battito del tamburello, cuore pulsante della tradizione salentina.



Il CGS rappresenta la musica italiana nel mondo, collaborando con artisti del calibro di Ludovico Einaudi, Piers Faccini, Ballake Sissoko, Ibrahim Maalouf, Fanfara Tirana, Stewart Copeland dei Police, e portando la voce di un territorio musicale che con la pizzica ha sempre manifestato la propria identità.



Acclamato da pubblico e critica con 19 album e innumerevoli spettacoli tra Stati Uniti, Canada, Europa e Medio Oriente, il gruppo ha fatto la storia della world music italiana, venendo riconosciuto nel 2010 dal MEI come Miglior Gruppo Italiano di Musica Popolare.









° RIONE JUNNO °



Lontano dalle insidie del folklorismo ma inserito nell’onda alternativa e contemporanea della musica etnica Rione Junno è riconosciuto come uno tra i massimi rappresentanti della nuova proposta musicale radicata nella tradizione ma rivolta al futuro.



‘Pane’ è un progetto speciale, uno spettacolo teatral-musicale, scritto a quattro mani con il poeta Raffaele Niro. Rione Junno mette in scena uno spettacolo che rende omaggio alla Puglia ed al Sud, narrandone in musica, parole ed atmosfere.



A luglio 2019 è uscito il loro ultimo album ‘Pane’ (Soundfly | Pugliasounds) a documentare e coronare questo progetto artistico, al cui interno musica e poesia si fondono e si sostengono.









Direzione artistica |Federico Scarabino





In collaborazione con | Regione Lazio e con LAZIOcrea nell’ambito del piano di promozione delle Grotte





Organizzazione | Rhymers’ Club





Info su | www.facebook.com/pastenafestival

