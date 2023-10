Passion di Cristina Chionni Trerotoli alla Coffee House di Palazzo Colonna

Cristina Chionni Trerotoli, artista romana laureata in Lingue e Letterature Straniere, espone la prima volta Passion alla Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza SS. Apostoli 67, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023. La mostra è ad ingresso gratuito.

La pittrice vive nel quartiere Flaminio, diventato un polo artistico a 360 gradi, il quartiere dell’arte a tutto tondo, tra il Maxxi progettato dall’architetto Zara Hadid, l’Auditorium di Renzo Piano e il Ponte della Musica, simbolo e punto di raccordo tra bellezza e contemporaneità. L’artista dipinge dall’età di undici anni. Il suo percorso professionale è stato molto vario, bellissimo e ricco di soddisfazioni. Cristina Chionni Trerotoli ora firma con la sigla C3R. Non sono i nomi che ci contraddistinguono, sono i nostri sentimenti, il nostro vissuto, la nostra anima, cuori ed occhi di ogni persona. Il suo motto:

Art is colour

Colour is Life

Life is Art



“Vi porto in viaggio con me, nel mio mondo, perché non si viaggia solo fisicamente o solo con l’immaginazione, si viaggia anche nel cuore degli altri, attraverso gli occhi degli altri”