"Passi - un mondo in cammino", mostra di Marco Palombi

Mostra fotografica introduce Roberta Alberotanza / Addetto Cuturale



Persone che a causa di guerre, povertà e cambiamenti climatici sono costrette a lasciare la propria terra. I passi che compiono tutti i giorni li conducono a rischiare la vita ma sono fondamentali alla ricerca di un futuro migliore. A differenza dei nostri movimenti quotidiani, nella nostra routine il più delle volte i passi sono qualcosa di dovuto, di scontato. Questa gente si sposta con ogni mezzo per trovare una via sicura, una vita che può dare ai propri figli un avvenire. Andare sempre avanti, non fermarsi, superare ostacoli e muri. Partire a volte può significare morire in mare o nel deserto, loro lo sanno. Ma a volte può significare la vita.



Marco Palombi, fotoreporter free lance, inviato di Repubblica, La Stampa ed altre testate, dagli anni ‘90 del secolo scorso viaggia per raccogliere immagini per i suoi reportage, dove le minoranze etniche, i popoli nomadi e i contrasti tra occidente ed oriente diventano il fulcro della sua ricerca fotografica. Vincitore del premio ANIMA 2023 per la fotografia.