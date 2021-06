Passeggiata-spettacolo dalle campagne al Borgo Fantasma di Celleno

Torna l'innovativo format, con la direzione artistica di Ilaria Passeri, che comprende trekking, teatro, artigianato e cultura. Ben 9 passeggiate con 9 itinerari diversi dell'Alto Lazio: viaggio, spettacolo, musicato dal vivo, scritto sulla vita di Benvenuto Cellini.

La passeggiata spettacolo del 4 luglio parte da Sant'Angelo, attraverso le campagne, arriva al Borgo Fantasma di Celleno, noto paesino in provincia di Viterbo, ad un'ora da Roma, definito dal Telegraph tra i più bei borghi d'Italia più belli persi nel tempo.

Homo Faber unisce teatro, trekking e artigianato evidenziando il legame organico tra territorio, saperi e arte, vissute come testimonianza attiva di un possibile nuovo e antico approccio alla vita e alle relazioni.

Il progetto fa entrare in contatto con i territori attraverso la cultura e le tradizioni del passato sull'onda del turismo di prossimità degli ultimi anni sempre più crescente, alla scoperta dell’immensa cultura dei territori e delle loro origini.

Le passeggiate sono multi sensoriali ed esperienziali: Marco Saverio Loperfido Guida Ambientale Escursionistica narrerà, strada facendo, cosa si vedeva nei territorio della Tuscia e a Celleno in epoca rinascimentale, cosa si coltivava al tempo. Le escursioni sono intrattenute da personaggi in vestiti d'epoca, con musiche di allora, riscoprendo gli antichi percorsi e le tradizioni del periodo. I percorsi per la riscoperta del territorio e delle sue origini proseguono con laboratori per apprendere le antiche arti e i mestieri di un tempo come l’arte del mosaico con Miranda Boi e la modellazione di un utensile tradizionale d’argilla con Maria Luisa Doganieri e altri maestri artigiani.

Nella II edizione di Homo Faber l’evento itinerante si articolerà in tre differenti modalità: passeggiate spettacolo dalle campagne al Borgo Fantasma di Celleno, passeggiate spettacolo dalle campagne alle città di Viterbo e Tarquinia in collaborazione con il CNA, tra i centri storici e nelle botteghe degli artigiani presenti nel luogo ed una passeggiata spettacolo in notturna al sito archeologico Il Nitracco a Chia, in collaborazione con Gruppo Archeologico Roccaltia di Soriano nel Cimino (Vt), Associazione culturale Roccaltia Musica Teatro e teatro Spazio Corsaro.



Le Associazioni Eremo Teatro Celleno e Ammappalitalia in collaborazione con l’Associazione Teverina in Vita propongono la II Edizione di Homo Faber. Homo Faber è un’iniziativa patrocinata da: Comune di Celleno, Borgo Fantasma di Celleno, Comune di Viterbo Assessorato alla Cultura, Comune di Tarquinia Assessorato alla Cultura e CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Viterbo e Civitavecchia.

La passeggiata del 4 luglio

Domenica 4 Luglio

da Sant’Angelo

Partenza ore 10,30

Appuntamento davanti la Chiesa di San Michele Arcangelo, S. Angelo (Vt)

Laboratorio di mosaico con Miranda Boi e modellazione di un utensile tradizionale d’argilla con Maria Luisa Doganieri, ore 15,00/17,00

Quote di partecipazione:



Lo spettatore può scegliere di partecipare unicamente alla passeggiata/spettacolo o abbinare il laboratorio. Passeggiata-Spettacolo 15 euro a partecipante.

Laboratori (facoltativi) 15 Euro a partecipante, tranne diversamente indicato



Pacchetto Famiglia

Bambini fino a 6 anni gratuito

Bambini da 7 a 12 anni 12 Euro



Prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo l’evento sarà annullato