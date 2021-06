Passeggiate romane solidali, evento turistico di beneficenza

10 euro per ogni partecipante

Dal 05/06/2021 al 06/06/2021

L'associazione Italiana Sindrome X Fragile, sezione Lazio, in collaborazione con 10 guides of Rome, 10 guide turistiche abilitate e con anni di esperienza nel settore turistico, propongono per sabato 5 e domenica 6 giugno una serie di visite guidate solidali, affascinanti itinerari archeologici ed artistici che porteranno i partecipanti a scoprire le bellezze di Roma e nello stesso tempo a sostenere le attività dell'Associazione Sindrome X Fragile, a cui verrà devoluto l'incasso (al netto delle spese).

Le visite guidate, che si svolgeranno tutte all'aperto, avranno un costo di 10 euro per ogni partecipante, comprensivo dell'uso di auricolari sanificati, per ascoltare la guida in sicurezza, mantenendo le distanze. Il pagamento avverrà direttamente alla guida il giorno della visita.

Il programma delle visite guidate

- Sabato 5 giugno ore 10,15: visita per famiglie con bambini "Alla scoperta degli animali di pietra del cuore di Roma" Guida: Natalia Tel. 338.3929926 - Appuntamento a Largo di Torre Argentina, davanti al teatro.

- Sabato 5 giugno alle ore 11: "La Roma Barocca", Guida: Alessia Tel. 347 5594450. Appuntamento a Piazza del Popolo. all'Obelisco.

- Sabato 5 giugno alle ore 16.45 "Un paesino a Roma. La Garbatella tra passato e presente" Guida Turistica Romina tel. 347.8685615. Appuntamento Piazza Benedetto Brin

- Sabato 5 giugno alle ore 17.00 "Tramonto al Parco degli Acquedotti" Guida: Patrizia tel. 340.4032306. Appuntamento Via Lemonia angolo circonvallazione Tuscolana (via Lemonia 273)

- Sabato 5 giugno alle ore 17.30 "Passeggiata archeologica al tramonto dal Colosseo al Campidoglio" Guida Turistica Annalisa Tel. 339.2536944 Appuntamento Largo Gaetana Agnesi (Colosseo).

- Domenica 6 giugno alle ore 10.30 "L'isola Tiberina e il ghetto" Guida: Alessia Tel. 347.5594450. Appuntamento sull'isola Tiberina, davanti la chiesa di San Bartolomeo.

- Domenica 6 giugno alle ore 10.30 "Roma sparita: dall'antico Porto di Ripetta a Piazza della Minerva" Guida: Alba Tel. 347.8211642. Appuntamento Lungotevere in Augusta, davanti al museo dell'Ara Pacis.

- Domenica 6 giugno alle ore 16.00 "Le meraviglie dell'Aventino" Guida: Marina Tel. 349.8336718. Appuntamento Piazzale Ugo La Malfa, sotto la statua di Giuseppe Mazzini.

- Domenica 6 giugno alle ore 17.30 "Tramonti Trasteverini" Guida: Claudia Tel. 339.8053531 Appuntamento Piazza Santa Maria in Trastevere.

INFORMAZIONI: Per informazioni contattare telefonicamente la guida oppure inviare una mail a: 10guidesofrome@gmail.com

PRENOTAZIONI:Per le prenotazioni inviare mail a: xfragilelazio@gmail.com