"Passeggiate romane", la rassegna alla Casa del Cinema

Dal 5 maggio inizia la nuova programmazione alla Casa del Cinema di Roma, passata sotto la gestione di Fondazione Cinema per Roma. Un nuovo capitolo che si apre con un omaggio alla città di Roma, dal titolo “Passeggiate romane”, in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, si svolgerà per tutto il primo weekend, con una serie di proiezioni che si terranno dal mattino alla sera a ingresso gratuito, per poi proseguire nella settimana dall’8 al 15 maggio, al costo di 5 euro.

Passeggiate romane, la programmazione

Il programma ospiterà trentadue film e diciannove cortometraggi, dai primi del ‘900 a oggi, che vedranno protagonisti la Capitale, i personaggi, le storie, gli scorci che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. La rassegna sarà inaugurata, alle ore 11 di sabato 6 maggio, da “Roma Silent”, un’inedita sequenza di tre film muti: in programma, La presa di Roma di Filoteo Alberini (1905), il primo film di finzione prodotto in Italia, considerato un vero e proprio colossal per l’epoca; A Travers les ruines de la Rome antique (1911), che mostra una città fatta esclusivamente di rovine, anacronistica, immersa nel passato; Il capriccio del miliardario (1914), in cui i partecipanti, in una specie di parkour ante litteram, devono seguire il capriccio di James Rocksfeller e attraversare Roma sulla linea retta Monte Mario – Pontelungo, scavalcando tutti gli impedimenti.

Film della rassegna “Passeggiate romane”

- 8½ di Federico Fellini, Italia, 1963, 138’

- Bassifondi di Trash Secco, Italia, 2022, 94’

- Bellissima di Luchino Visconti, Italia, 1951,

113’

- Caro diario di Nanni Moretti, Italia, Francia,

1993, 100’

- Estate romana di Matteo Garrone, Italia, 2000,

90’

- Febbre da cavallo di Steno, Italia, 1976, 100’

- Gli anni più belli di Gabriele Muccino, Italia,

2020, 129’

- Il conformista di Bernardo Bertolucci, Italia,

Francia, Germania Ovest, 1970, 112’

- Il conte Tacchia di Sergio Corbucci, Italia,

1982, 118’

- Il marchese del grillo di Mario Monicelli,

Italia, Francia, 1981, 132’

- Il trucido e lo sbirro di Umberto Lenzi, Italia,

1976, 109’

- L’odore della notte di Claudio Caligari, Italia,

1998, 100’

- La dolce vita di Federico Fellini, Italia,

Francia, 1960, 180’

- La grande bellezza di Paolo Sorrentino, Italia,

2013, 180’

- La romana di Luigi Zampa, Italia, 1954, 91’

- La terra dell’abbastanza di Fabio

D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo, Italia,

2018, 90’

- Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, Italia,

1948, 88’

- Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, Italia,

2001, 105’

- Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele

Mainetti, Italia, 2016, 112’

- Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini, Italia,

1962, 114’

- Peccato che sia una canaglia di Alessandro

Blasetti, Italia, 1955, 95’

- Risate di gioia di Mario Monicelli, Italia,

1960, 106’

- Roma città aperta di Roberto Rossellini, Italia,

1945, 100’

- Roma di Federico Fellini, Italia, Francia, 1972,

130’

- Romanzo criminale di Michele Placido, Italia,

2005, 154’

- Sacro GRA di Gianfranco Rosi, Italia, 2013,

93’

- Siccità di Paolo Virzì, Italia, 2022, 124’

- Storia d’amore di Francesco Maselli, Italia,

1986, 109’

- Suburra di Stefano Sollima, Italia, Francia,

2015, 130’

- Un americano a Roma di Steno, Italia, 1954,

94’

- Un sacco bello di Carlo Verdone, Italia, 1980,

99’

- Una giornata particolare di Ettore Scola,

Italia, 1977, 106’

Cortometraggi della rassegna “Passeggiate romane”

- Artisti di via Margutta di Bruno Grieco, Filippo

Funari, 1953, 11’

- Bambini di Francesco Maselli, Italia, 1952, 10’

- Divino Amore di Cecilia Mangini, Italia, 1961,

10’

- Ignoti alla città di Cecilia Mangini, Italia, 1958,

11’

- Il ragazzo motore di Paola Faloja, Italia, 1967,

11’

- Io, Ettore Petrolini di Ugo Roselli, Italia 1971,

20’

- L’industria del cinema di Carlo Audisio, Italia,

1960, 11’

- La canta delle marane di Cecilia Mangini,

Italia, 1960, 10’

- Lavagna di cemento di Giuseppe Ferrara, Italia,

1965, 14’

- Le fontane di Roma, Italia, 1907, 4’

- Roma del Belli, di Luigi Perelli, Antonio

Bertini, Andrea Albino Frezza, 1964, 9’

- Signori, chi è di scena? di Leonardo Cortese,

Italia, 1951, 12’

- Solitudine di Giuseppe Taffarel, Italia, 1966, 23’

- Sulla poesia di Franco Brocani, Italia, 1984, 12’

- Tempo di twist di Enzo D’Ambrosio, 1962, 10’

- Via Tasso di Luigi Di Gianni, 1960, 10’