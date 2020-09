"Una fettina de Roma", tre itinerari nella Roma di Giuseppe Gioachino Belli

Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con il Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli realizza, in occasione dell’anniversario della nascita di Giuseppe Gioachino Belli (7 settembre 1791), una iniziativa rivolta a tutti i cittadini e gli amanti di Roma.

"Una fettina de Roma", questo il titolo delle tre passeggiate attraverso alcuni luoghi romani, guidati dai sonetti di Belli: dal Campidoglio al Pantheon; da piazza Navona a San Pietro; da piazza Venezia a Montecitorio.

Domenica 6 settembre il pubblico sarà accompagnato da storici dell’arte, operatori didattici che permetteranno di approfondire nei diversi percorsi la conoscenza di luoghi amati e cantati da Belli. Una città piena di contraddizioni quella descritta da Belli in cui monumenti, vie e piazze sono visti in controluce, talvolta in modo scanzonato, come parte di un contesto concreto, in cui tra alti e bassi si svolge la realtà della vita. Le passeggiate saranno arricchite dalla presenza di alcuni attori che nel corso degli itinerari interpreteranno dei sonetti di Belli scelti per l’occasione.

Le passeggiate, aperte a un massimo di 10 partecipanti si ripeteranno due volte nella mattina del 6 settembre (9.00; 11.00). L’iniziativa è progettata e curata da Marcello Teodonio, Presidente del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, e da Nicoletta Cardano della Sovrintendenza Capitolina. Interpreti dei sonetti: Chiara Bonome, Stefano Messina, Maurizio Mosetti. Ha collaborato con il Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli per la definizione degli itinerari Elisa Nobili.

I percorsi guidati dai sonetti di Belli

La Roma del Belli tra il Campidoglio e il Pantheon

Appuntamento ore 9.00 e ore 11.00 presso la biglietteria dei Musei Capitolini (piazza del Campidoglio 1)

La Roma del Belli tra piazza Venezia e Montecitorio

Appuntamento ore 9.00 e ore 11.00 presso la biglietteria dei Musei Capitolini (piazza del Campidoglio 1)

La Roma del Belli tra piazza Navona e San Pietro

Appuntamento ore 9.00 presso il Museo di Roma (piazza San Pantaleo 2)

Tra San Pietro e piazza Navona

Appuntamento ore 11.00 presso il Punto di Informazione Turistica di piazza Pia (adiacente ai giardini di Castel Sant’Angelo)