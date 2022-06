Passeggiata a Villaggio Breda, storico borgo operaio di Roma

Una passeggiata nel territorio del Municipio VI di Roma a Villaggio Breda, nei pressi di Torre Gaia. Il nome del “villaggio” si deve a Ernesto Breda, fondatore della “Società Italiana per Costruzioni Meccaniche”.

Un nuovo tassello di Ottavo Colle nella costruzione del racconto di città che faremo insieme agli abitanti e al Comitato di Quartiere.

La Società Breda fu fondata a Milano nel 1866 e conquistò rapidamente un posto di primo piano nel campo dell’industria meccanica italiana. Nel 1925 la “Breda” ricevette, da parte del governo ellenico, un’importante ordinazione di armi la cui produzione avvenne in una fabbrica situata in Via Flaminia. Nel 1938 però ci fu la necessità di costruire un nuovo e più ampio stabilimento, adatto alle nuove esigenze e situato fuori Roma: l’anno successivo, nel luogo prescelto a Torre Gaia, iniziarono i lavori per la costruzione della fabbrica e del villaggio destinato ad ospitare parte degli impiegati.

Il 27 Maggio 1939 Mussolini posò la prima imponente pietra del Villaggio al centro dell’area dove sarebbero sorti i nuovi edifici. I primi contratti con l’Istituto Fascista Autonomo Case Popolari (IFACP). Gli architetti furono Nicolini e Nicolosi, i soci che hanno già passeggiato con noi al Trullo e a Primavalle troveranno molte analogie...

QUANDO: 12 giugno ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2022

gratis minori di anni 18

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista che avrà con sé un microfono amplificato.