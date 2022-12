Passeggiata tra i Vicoli di Roma, visita guidata

Intorno a Campo dei Fiori, tra le vie del Pellegrino, di Monserrato e dei Cappellari, Roma nasconde alcuni tra i suoi angoli più pittoreschi. Al confine tra i Rione Parione e Rogola si nascondono le testimonianze di una città pulsante, laddove il vociare di artigiani di antiche botteghe si univa alle pratiche burocratiche di notai e banchieri.



Tra archi e passaggi "segreti", Roma conserva qui cortili abbelliti all'antica e alcune tra più belle "Madonnelle" agli angoli delle strade. In una città quattrocentesca e rinascimentale, i suoni del mercato e dei venditori erano contrastati dall'eleganza di palazzi nobiliari con facciate affrescate e alcune tra le location più celebri che hanno ospitato gli intrighi della tanto chiacchierata famiglia Borgia, dalla cancelleria di Alessandro VI alle taverne della sua amante Vannozza.



Un viaggio lungo il quale i partecipanti saranno accompagnati in una passeggiata che farà da ponte fra passato e presente.



Per ulteriori info: https://esperide.it/attivita/vicolidiroma/



Per prenotare: info@esperide.it, tel. 3394750696 - 3498926716



ESPERIDE RICORDA:

• Quando: venerdì 30 dicembre 2022, ore 17:00

• Appuntamento: piazza della Cancelleria 1, davanti al palazzo della Cancelleria – Ricordiamo a tutti coloro che devono tesserarsi di presentarsi all’appuntamento almeno 20/30 min prima dell’inizio della visita

• Contributo: 10€ soci, 14€ ospiti occasionali, €6 ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap).

Possibilità di tesserarsi sul nostro sito o su richiesta per l'anno 2023.



• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso di almeno due ore prima l’orario di inizio della stessa.