Passeggiata a Testaccio nella "Giornata della memoria" tra targhe, pietre di inciampo e storia urbana

Il rione Testaccio e Piazza di Porta San Paolo sono stati due emblemi della Resistenza antifascista. Nel popolare rione vivevano molti cittadini di religione ebraica che vennero deportati nei vari campi di concentramento in Germania. Da alcuni anni, delle "pietre di inciampo" li ricordano davanti ai portoni dove vivevano. Così come molte targhe presenti nel rione ci riportano alla memoria di quegli anni che verranno ripercorsi insieme in questa giornata della memoria.

QUANDO: 27 gennaio 2022 ore 15.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2022

gratis minori di anni 18

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

L'iniziativa si terrà rispettando le norme anti-covid19

NON sono forniti auricolari.

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista

https://www.linkedin.com/in/irene-ranaldi-84245ab/

che avrà con sé un microfono amplificato.