Passeggiata a Testaccio con le grandi donne che lo hanno attraversato: Montessori, Morante, Ferri

Una passeggiata nel rione Testaccio sulla figura di tre donne: Maria Montessori, Elsa Morante e Gabriella Ferri che in diversi periodi e in diversi ambiti, in quelle strade hanno vissuto, lavorato messo a frutto parte della propria produzione artistico letteraria e scientifica. Il percorso si articolerà lungo via G. B. Bodoni, via Amerigo Vespucci e via Marmorata, dove Maria Montessori inaugurò il modello educativo delle "Case dei Bambini".

Si visiteranno poi i luoghi del romanzo di Elsa Morante "La storia" parzialmente ambientato a Testaccio, rione dove l'autrice trascorse parte della sua vita. Infine si giungerà in piazza Santa Maria Liberatrice dove è apposta la targa dedicata a Gabriella Ferri e si leggeranno alcuni testi delle sue canzoni emblematiche della società e della cultura popolare romana. Accompagna Irene Ranaldi autrice di "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, 2012

QUANDO: 15 ottobre 2022 ore 11,00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI ENTRO 48 ORE DALL'EVENTO

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2022

gratis minori di anni 18

NON sono forniti auricolari.

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista

https://www.linkedin.com/in/irene-ranaldi-84245ab/

che avrà con sé un microfono amplificato

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.