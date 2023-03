Passeggiata sulla memoria delle Fosse Ardeatine a via Rasella

In prossimità dell’anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, Emergency e Ottavo Colle Associazione di Promozione Sociale propongono una camminata dall’Infopoint di Emergency fino a via Rasella, per rievocare un evento tuttora spartiacque nella storia della città di Roma: l’attentato di via Rasella e la rappresaglia che ne è seguita alle Cave Ardeatine.

L'appuntamento è per sabato 1 aprile alle 11 all'Infopoint di Emergency dove, dopo una breve introduzione, si partirà per la camminata insieme alla sociologa urbana Irene Ranaldi e seguendo il libro di A. Portelli "L'ordine è già stato eseguito" Donzelli, 1999.

L’incontro, per un minimo di 25 e un massimo di 35 partecipanti, avrà una durata di un’ora e mezza. Iscrizione alla mail prenotazioniottavocolle@gmail.com entro e non oltre il 30 marzo 2023 Contributo: 15 euro (inclusa la tessera Ottavo Colle valida fino al 31/12/23) Parte del ricavato sarà donato a Emergency per il sostegno delle attività.