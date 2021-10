Passeggiata sull'archeologia industriale tra Ostiense e Ponte dell'Industria

Passeggiata sull'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense: in questo percorso che facciamo da 10 anni molto prima che diventasse una moda amplificata dai bellissimi esempi di street art nella zona, analizzeremo le tappe dell'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense, partenza dal Macro-Mattatoio Testaccio e arrivando al Ponte dell'Industria noto a Roma come Ponte di Ferro e recentemente danneggiato da un incendio. Ci accompagnerà la lettura del saggio della presidente di Ottavo Colle "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, 2012 e di poesia e tracce di film girati nella zona Ostiense e letture di Pasolini.

QUANDO 15 ottobre 2021 ore 17,00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 2,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2021

gratis minori di anni 18

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

L'iniziativa si terrà rispettando le norme anti-covid19

NON sono forniti auricolari.

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista



che avrà con sé un microfono amplificato.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...