Passeggiata racconto "Vicino Orsini, tra poemi cavallereschi e colossi di pietra"

L’associazione culturale Il Fascino del Passato, con il contributo del Comune di Bomarzo, il patrocinio della Regione Lazio, la direzione artistica della società Stsinegie s.r.l, in collaborazione con la Proloco, l’associazione culturale Arte e Benessere di Bomarzo e Project Tuscia, organizzano una Passeggiata-racconto in costume storico nel borgo di Bomarzo per celebrare la figura del Principe Pierfrancesco II, Vicino Orsini, a cinquecento anni dalla nascita, in occasione

del Festival “Nel segno di Vicino”.

Vicino Orsini fu un militare e servì nelle Guerre d'Italia, metà del XVI sec., sotto il pontefice Paolo III Farnese. Ritiratosi a vita privata a Bomarzo nel suo bel palazzo intorno ai trentaquattro anni, iniziò la costruzione del Sacro bosco. Ispirandosi alle gesta

dei poemi cavallereschi, fece scolpire monumentali colossi di pietra a tutt'oggi visibili. Vicino fu cultore delle lettere, della poesia, del quieto vivere, in una continua ricerca del piacere.

La passeggiata in narrazione terminerà all'interno delle sale del palazzo Orsini di Bomarzo. Gli organizzatori allestiranno per i partecipanti un assaggio con prodotti enogastronomici ricostruiti secondo l'arte culinaria dell'epoca. L'appuntamento è per Domenica 17 settembre ore 17:00

Ritrovo presso il parcheggio Piazza Marconi

Partecipazione gratuita

Info:

Marco - 3291315380

Aurora – 3519524995

Tiziana - 3450427087

E.mail: ilfascinodelpassato@gmail.com