Passeggiata-racconto sul brigantaggio dei Monti Cimini

L’associazione culturale Il Fascino del Passato, con il patrocinio del comune di Canepina (VT), organizza una Passeggiata-Racconto domenica 26 marzo alle ore 10:30, dal titolo “Il brigantaggio dei Monti Cimini - Il Crudo, il Re del Cimino”.

In un periodo di instabilità sociale ed economica come quello che stiamo vivendo oggi, è fondamentale riscoprire il nostro passato portando in auge un fenomeno cosí attuale come quello del brigantaggio. Da quali esigenze nasce e perchè si diffonde?

Grazie allo storico e giornalista Beniamino Mechelli, al professore Giuseppe Palazzolo e all’aiuto prezioso di Pietro Minella, scopriremo gli aneddoti e le curiosità che si celano dietro a questo fenomeno, ponendo particolare attenzione anche su Canepina. A tal proposito, i ragazzi di Canepina, coinvolti lo scorso anno nel progetto regionale #IoRacconto - L.R.24/2019, leggeranno delle poesie a tema coinvolgendoci a pieno nella comunità.

Esistono ancora i briganti? Come si è evoluto ad oggi questo fenomeno?

Che ruolo hanno avuto le donne in questo movimento?



La partecipazione all’evento è gratuita e l’incontro è alle 10:30 presso Piazzale I maggio, Canepina.

Possibilità di visitare il Museo delle Tradizioni popolari.



Per informazioni:

Marco - 3291315380

Aurora - 3519524995