Passeggiata poetica a Testaccio leggendo "Le ceneri di Gramsci" di Pier Paolo Pasolini

L'associazione di promozione sociale Ottavo Colle è lieta di continuare la collaborazione col Museo MAXXI per gli ormai storici itinerari pasoliniani nella città di Roma che fa da 10 anni, ben prima quindi del centenario della nascita. Torniamo nel rione Testaccio sulle orme del poema "Le ceneri di Gramsci" che Pasolini compose in parte sulla sommità di Monte Testaccio.

Farà da guida il testo della presidente dell'associazione "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli Milano 2012 e si racconteranno i cambiamenti e le trasformazioni dello storico rione XX Testaccio nato come primo quartiere operaio di Roma Capitale e rimasto ancora oggi un quartiere dalla forte identità riconoscibile nella città.

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2023

gratis minori di anni 18

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato

Partecipando alla nostra passeggiata il Museo MAXXI riconosce in occasione e per tutta la durata della mostra Pier Paolo Pasolini Tutto è santo ai partecipanti delle visite di Ottavo Colle dedicati a Pier Paolo Pasolini il biglietto ridotto del 25% previa presentazione in biglietteria del titolo di partecipazione alle visite e altre facilitazioni presso il Museo.