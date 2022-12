Passeggiata Poetica dall'Appia Antica ai Fori Imperiali

La rassegna itinerante Le Passeggiate Poetiche, ideata e promossa dall’associazione Exotique di San Felice Circeo, approda a Roma, per la prima volta in una grande città, con l'aspirazione di stimolare una profonda riflessione sull'identità perduta e non ancora ritrovata della nostra Capitale.

Puntando ancora una volta sul connubio tra storia, cultura, arte e natura, con cui guardare al passato per immaginare il futuro. Con donpasta a.k.a. Daniele De Michele, Rossella Marchini, Cristiano Tancredi e Walter Tocci.

Sabato 10 dicembre la Passeggiata Poetica vuole ricordare il sogno di Antonio Cederna, tra i più determinati ambientalisti italiani, oltre che politico, giornalista e intellettuale.

Per riscoprire e raccontare quello che era il suo progetto, ancor oggi irrealizzato, sulla costruzione di un grande parco archeologico romano che avrebbe dovuto connettere l'area dell'Appia Antica con i Fori e il Colosseo. Lo farà camminando lentamente all'interno di questo stesso sogno, ripercorrendone i passi immersi nella grande bellezza del Parco Archeologico dell'Appia Antica, alla ricerca di una via e di una prospettiva per la Roma del terzo millennio. Durante il percorso si incontreranno siti di grande rilevanza storica archeologica come la Villa dei Quintili, il Mausoleo di Cecilia Metella, la Villa di Massenzio e Capo di Bove sede dello stesso archivio storico Antonio Cederna, dove sono custoditi tutti i suoi articoli.

A scandire il passo, i racconti e le letture di Daniele De Michele in arte donpasta che racconterà del suo rapporto con Roma e tra poesie, racconti, riflessioni proverà a riflettere sulle contraddizioni della Città Eterna, meravigliosa e avvilita anche per i palazzacci dei palazzinari sullo sfondo del parco tanto voluto da Cederna. Donpasta ne parlerà con Rossella Marchini, redattrice di Dinamo Press e architetta, Cristiano Tancredi di Re-Take Roma e Giulio e Giuseppe Cederna, da sempre attivi nel portare avanti le tesi illuminate del papà Antonio.

La Passeggiata Poetica terminerà ai Fori Imperiali nell'incontro con Walter Tocci, autore del libro "Roma come se. Alla ricerca del futuro per la capitale."

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni su come partecipare: 350.5670004 - 329.8424810 - info@exotique.it