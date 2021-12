Passeggiata per il centenario del Rione Testaccio tra dolcetti natalizi e botteghe storiche

La storica area di Testaccio che già nell'impero romano costituiva un'area commerciale, col Porto dell'Emporio e il Porticus Amelia, di notevole importanza viene incluso nella toponostica di Roma Capitale come "rione" il 9 dicembre 1921. Primo quartiere operaio di Roma, con la costruzione del Mattatoio e del Campio Boario diede impulso allo sviluppo industriale dell'intera area. L'incontro ripercorrerà le tappe della pubblicazione della presidente di Ottavo Colle Irene Ranaldi "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale" Franco Angeli, Milano 2012. Siamo in periodo natalizio e il Natale, per credenti o atei, suggerisce sempre un pò di nostalgia e tenerezza ricordando noi stessi bambini e vedendo lo stesso stupore nei bambini di oggi. Questa sarà anche una passeggiata nella nostalgia tra ricordi del vecchio mercato rionale

botteghe; entreremo nella storica bottega artigianale "Le Bambole a Testaccio" che dal 1987 restaura sogni, carillon, bambole, gioielli vintage con l'antica operosità artigianale che ormai sta sempre più scomparendo. Saranno offerti dolcetti natalizi ai partecipanti.

Questo una articolo della presidente sul centenario di Testaccio

https://www.lavocedinewyork.com/.../testaccio-cento-anni.../

INFO EVENTO:

QUANDO: 11 dicembre 2021 ore 11,00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,8 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2021

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

NON sono forniti auricolari.

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista



che avrà con sé un microfono amplificato