Passeggiata nella Roma Imperiale

La città di Roma nel 2021 compie 2774 anni. Complici due mitici fratelli gemelli nati dall'unione tra il dio Marte e la vestale Rea Silvia che abbandonati sul fiume Tevere vennero ritrovati da una lupa che li allattò nella sua grotta. Vollero fondare una grande città ma non accordandosi tra Aventino e Palatino lo scontro finì in tragedia.

La passeggiata partirà dalla Piazza del Colosseo (con visita esterna dell'Anfiteatro Flavio), l'Arco di Costantino, la Chiesa di San Bonaventura al Palatino, i Fori imperiali, la celebre Colonna Traiana, passando alle pendici del Campidoglio per entrare nel Vittoriano eammirare Roma dall'alto fino ad arrivare al Teatro Marcello (visita interna dell'area archeologica).

Una passeggiata per ammirare secoli di grandezza di Roma, fondata da Romolo secondo leggenda quel 21 Aprile del 753 a.C.



Appuntamento ore 11.00 in Piazza del Colosseo sotto Arco di Costantino: Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour. La visita si svolgerà interamente all'aperto, la visita ai monumenti si intende solo dall'esterno (tranne il Vittoriano e la Chiesa di San Bonaventura)



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Passeggiata dal Colosseo al Teatro Marcello)



Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.