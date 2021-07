Passeggiata nella Roma Egizia al tramonto

Una passeggiata per conoscere i luoghi nascosti della città eterna che ci riportano indietro al tempo dell'Egittomania a Roma. L'impero Romano ha sempre guardato con stima e ammirazione la civiltà dei faraoni con le loro tradizioni, le loro caratteristiche statue e la loro religione fatta di divinità tra uomini e animali.

Si partirà dalla Piazza del Campidoglio decorata sul fondo dalla statua del Fiume Nilo, si scenderà dalla scalinata di Michelangelo per ammirare i due leoni egittizzanti che la sorvegliano, e poi dalla Statua parlante isiaca di Madama Lucrezia alla Dea bastet in Via della Gatta si giungerà agli obelischi del Pantheon fino alla gigantesca figura di marmo che rappresenta il Nilo a Piazza Navona.



Appuntamento ore 18.00 in Piazza Piazza del Campidoglio sul fondo dietro la Statua di Marco Aurelio: Cercare Bandiera Viola Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Passeggiata dal Campidoglio al Campo Marzio fino a Piazza Navona)

Costo visita guidata € 13.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni)

€ 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.

