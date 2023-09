Passeggiata nella Roma del Conte di Montecristo di A. Dumas

Uno dei romanzi capolavoro dell'800 del francese Alexandre Dumas è ambientato proprio a Roma. La storia narra la vita di Edmond Dantes che dopo una serie di vicissitudini giunge a Roma nei luoghi mitici della storia, assiste alle manifestazioni del noto carnevale romano e alle esecuzioni in Piazza del Popolo, si reca nei più famosi caffè della città e affitta appartamenti lussuosi nei più bei palazzi di Roma.

La passeggiata ripercorre proprio la storia del Conte di Montecristo nei luoghi descritti nel 1800 da Dumas citando spezzoni del noto romanzo per rivivere quella gloria di Roma descritta magistralmente. Si parte da Via del Corso, Piazza Colonna, Piazza di Pietra, Piazza di Spagna, Hotel de Russie, Hotel de Londres, Palazzo Ruspoli ed infine Piazza del Popolo faranno da cornice al racconto.



Appuntamento ore 20.30 Piazza Colonna Lato Via del Corso: Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour

Durata della Visita Guidata 2 ore circa (si passeggia da Via del Corso a Piazza del Popolo)

Costo visita guidata € 15.00 (adulti)‚ € 7.00 (bambini 5_13 anni)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.