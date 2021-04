Passeggiata nel Rione Ripa, all'Aventino e al Roseto

Il Colle Aventino tra i sette colli era quello più isolato e di accesso più difficile. Dalla sua altura si ammira il panorama più bello della città dal famoso Giardino degli Aranci, dove storia e fede si uniscono. In epoca medioevale vi sorsero le chiese di Santa Sabina, dei Santi Bonifacio e Alessio, e di Santa Prisca.

Giovan Battista Piranesi vi sistemò nel 1765 la Piazza dei Cavalieri di Malta, che prende il nome dalla Villa del Priorato di Malta, sede del priorato dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, trasformando inoltre la chiesa di Santa Maria del Priorato, adiacente al palazzo, dove egli stesso è sepolto.

In questo percorso sarà visitata la Chiesa medievale di Santa Sabina, Sant'Alessio, il Giardino degli Aranci e il suo meraviglioso affaccio su Roma, e per chi vorrà spiare nell'interno del portone del Palazzo dei Cavalieri di Malta per scoprire la Cupola di San Pietro potrà farlo arrivando prima all'appuntamento nella Piazza Cavalieri di Malta. Il Roseto Comunale contiene oltre 1100 specie di rose che in primavera sbocciano in un tripudio di profumi e colori.

Con l'ultima sosta presso il Circo Massimo rivivremo la vita ludica degli antichi romani che seguivano con grande passione le famose corse dei carri con le bighe.



Appuntamento ore 16.00 Piazza Cavalieri di Malta - Lato Palazzo Cavalieri di Malta, Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Chiesa S. Sabina (da verificare possibilità ingresso), Giardino S. Alessio, Giardino Aranci, Roseto Comunale, Circo Massimo)



Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza)



