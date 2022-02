Passeggiata nel Rione Castro Pretorio

La citta di Roma tra le sue mille particolarità è divisa in 22 Rioni che ricalcano le regiones augustee, ognuno di essi ha meraviglie uniche!

In questa passeggiata si parte dai resti incredibilmente imponenti delle Mura Serviane in Piazza dei Cinquecento datate al IV sec a.C., si prosegue alla scoperta delle Terme di Diocleziano sparse nel Rione che costituivano il grande complesso termale nella Roma del IV sec d.C. visitando dall'interno un'antica aula delle terme oggi trasformata in chiesa di San Bernardo alle Terme davanti alla Fontana del Mosè. Completa la passeggiata la scoperta di un gioiello nascosto lungo la caotica Via Nazionale: la Chiesa di San Vitale.



Appuntamento ore 15.00 in Via Nazionale 194 Chiesa San Vitale al Viminale - Palazzo delle Esposizioni: Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (inizio da Via Nazionale termine a Piazza dei Cinquecento)

Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini 5-13 anni), € 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza).



Il sistema di microfono/auricolari, consente di seguire tutte le spiegazioni della guida anche a notevoli distanze, in modo da applicare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto con distanziamento sociale dei partecipanti all'attività.

Ad ogni partecipante sarà fornito un radio trasmettitore sanificato, un salviettino igienizzante sigillato, e un auricolare sterile usa e getta (diversamente si potranno usare i propri auricolari del cellulare)



Prenotazione Obbligatoria