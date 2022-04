Passeggiata nel quartiere Italia sul film di E.Scola "Una giornata particolare"

Una passeggiata cinematografica questa volta dedicata a Ettore Scola e alla zona di piazza Bologna nel quartiere Italia.

Si entrerà, se possibile essendo un condominio privato, nel bellissimo stabile di Viale XXI Aprile 29.

Essendo un palazzo di proprietà privata, è necessario entrare in piccoli gruppi e mantenere il massimo rispetto e silenzio. E' qui nel Palazzo Federici che "Una giornata particolare" (1977) è stato in gran parte girato. In questo stabile il regista fa svolgere la storia, anche se gli appartamenti dei due protagonisti sono riprodotti in studio dove venne ricostruito anche parte del palazzo e il terrazzo.

Saranno letti passi della sceneggiatura e racconteremo l'evoluzione urbanistica della zona del quartiere Italia.



Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista che avrà con sé un microfono amplificato. La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento. Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

Per informazionki: prenotazioniottavocolle@gmail.com