Passeggiata nel quartiere di San Paolo e visita alla Spezieria Monastica

Una passeggiata a San Paolo sulle tracce del film "Bellissima" (Luchino Visconti, 1951) con Anna Magnani, una tappa mercato popolare di via Corinto dove sarà offerta la tipica pizza bianca romana, una visita alla bellissima Spezieria all'interno della Basilica di San Paolo. E un occhio anche alla street art ammirando il nuovo murales contro l'omofobia a cura del progetto Yourban2030 (nella foto). Nella passeggiata parleremo come sempre nei nostri incontri, dell'evoluzione socio urbanistica e delle trasformazioni del quartiere San Paolo e l'impronta che qui ha lasciato Don Franzoni con la sua "Comunità cristiana di base di San Paolo".

QUANDO: 25 settembre 2021 ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,8 km circa

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + 5 € la tessera annuale

gratis minori di anni 18

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista

che avrà con sé un microfono amplificato

