Passeggiata nel quartiere della Montagnola tra storia urbana e memoria

Passeggiata nel quartiere della Montagnola, legato alla battaglia di Porta San Paolo del 10 settembre 1943 per resistere all'occupazione nazifascista della città. Complessivamente, alla Montagnola, al forte Ostiense e nelle vicinanze si contarono 53 caduti, di cui 42 militari e 11 civili. Un monumento ai caduti della Montagnola venne posizionato nella piazza omonima il 24 marzo 1960. L'incontro come nello stile di Ottavo Colle APS racconterà le vicende socio-urbanistiche della zona chiamata un tempo "Borgata Laurentina". Le origini di questa borgata risalgono al 1915, quando in seguito al terremoto della Marsica numerosi cittadini abruzzesi colpiti dal sisma si trasferirono a Roma e in quest'area realizzarono alcune baracche. Negli anni successivi furono poi raggiunti da emigranti marchigiani.

Contributo 15 euro comprensivo di tessera annuale scadenza 31 dicembre. Incontro condotto da Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista.

Non sono forniti auricolari. Gruppi massimo 30 persone, minimo 15.

Si prega di prenotare entro e non oltre 48 ore prima dell'evento solo ed esclusivamente via email a prenotazioniottavocolle@gmail.com