Passeggiata al Mandrione sulla memoria della Scuola di Don Roberto Sardelli e del centenario di Pasolini

L'associazione Ottavo Colle APS ripropone il suo tradizionale incontro al Mandrione e Acquedotto Felice sulle tracce del romanzo "Ragazzi di vita" di Pier Paolo Pasolini nell'anno del centenario della nascita, e su Don Sardelli per il quale ha vinto il prestigioso premio "Mamma Roma premia i suoi figli migliori".

Passeggiando, sarà raccontata la storia della Scuola 725 nata nella zona ad opera di Don Roberto Sardelli che fondò tra e per i figli dei baraccati una scuola che fa ancora da modello di integrazione ed educazione. Si parlerà inoltre delle ricerche di Franco Ferrarotti tra i baraccati dell'Acquedotto Felice e del metodo educativo di Linda Zammataro tra gli "zingari" del Mandrione. Come sempre, incontri di formazione alla città tenuti dalla sociologa urbana Irene Ranaldi autrice di numorosi studi sulla città tenuti in forma divulgativa e passeggiando per i quartieri.

Informazioni sull'evento:

QUANDO: 21 maggio 2022 ore 10,00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,8 km circa



L'iniziativa si terrà rispettando le norme anticovid. Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com - www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2022

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

NON sono forniti auricolari.