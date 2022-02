Passeggiata al Mandrione e Acquedotto Felice sulla memoria della Scuola di Don Sardelli e di Pasolini

Una passeggiata al Mandrione e all' Acquedotto Felice sulle tracce del romanzo "Ragazzi di vita" di Pier Paolo Pasolini nell'anno del centenario della nascita, e su Don Sardelli.

Una visita in cui verrà raccontata la storia della Scuola 725 nata nella zona ad opera di questo sacerdote che fondò tra e per i figli dei baraccati una scuola che fa ancora da modello di integrazione ed educazione. Si parlerà inoltre delle ricerche di Franco Ferrarotti tra i baraccati dell'Acquedotto Felice e del metodo educativo di Linda Zammataro tra gli "zingari" del Mandrione.

Per questa iniziativa, l'associazione ha vinto il prestigioso premio "Mamma Roma premia i suoi figli migliori". L'iniziativa si terrà rispettando le norme anticovid

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista che avrà con sé un microfono amplificato