Passeggiata liberty tra Roma e Frascati con l'esperto

Modernismo, stile floreale, Jugendstil. O come lo volete chiamare è oggi sotto i riflettori con un evento per celebrare la corrente artistica che ornò l’Italia del bello.



Nella città di Roma é in programma una visita guidata nel giorno 8 luglio alle 15:00 con partenza da Castel Sant'Angelo e a concludersi a Frascati dove sorgeva una villa Liberty affrescata da Paschetto. Si ripete il medesimo percorso il 9 luglio alle 18:00; 12 luglio alle 11:00 e 14 luglio alle 19:00. La passeggiata dura all’incirca 4 ore ed è condotta da Andrea Speziali, fondatore di Italia Liberty e riconosciuto uno tra i più valenti esperti d’arte Liberty nel Paese. Il critico d’arte racconterà oltre i tratti principali della storia della città compresa tra fine Ottocento e primi Novecento, quella che fu l’atmosfera della Belle Epoque con i principali autori - protagonisti di quella fascinosa corrente artistica - come Gustav Klimt, Giuseppe Sommaruga, Michelazzi, Otto Wagner e tanti altri poiché Speziali ha individuato che ciascuno nasceva in un periodo dall’8 al 14 luglio. Per questo ideò la settimana internazionale del Liberty: Art Nouveau week - che a partire dal 2019 con visite guidate, mostre, conferenze, spettacoli e tant’altro trasporta tutti i partecipanti nell’affascinante viaggio a ritroso nel tempo. Anche questa passeggiata (in bicicletta) sarà l’occasione per scoprire sul luogo quegli angoli di edifici, pitture e decorazioni scultoree pubbliche e private in città.



N.B.: È obbligatoria la richiesta di partecipazione via mail a info@italialiberty.it o sms +393200445798 (indicando città e giorno) e successivamente la conferma da parte di Italia Liberty per la partecipazione. Sconsigliamo di presentarsi sul posto del percorso senza aver ottenuto la conferma di adesione poiché è possibile che i gruppi siano già al completo, rinviati o annullati. I Percorsi si attivano con una presenza di minimo 8 persone.