Passeggiata letteraria per il centenario della nascita di Jack Kerouac sul libro "On the road"

Una passeggiata sotto al Lungotevere degli Artigiani (Ponte Testaccio) dove sullo sfondo del Gazometro i partecipanti a staffetta si passeranno il libro/mito "On the road" di Jack Kerouac in occasione del centenario della nascita.

Jack Kerouac (Lowell, 12 marzo 1922 – St. Petersburg, 21 ottobre 1969), è stato uno scrittore, poeta e pittore statunitense. È considerato uno dei maggiori e più importanti scrittori statunitensi del XX secolo e "padre del movimento beat" perché nei suoi scritti esplicitò le idee di liberazione, di approfondimento della propria coscienza e di realizzazione alternativa della propria personalità relative a un gruppo di poeti statunitensi che venne chiamato Beat Generation. Fu Kerouac a coniare il termine beat.

Passeggiando si passerào il suo libro mito "On the road" (ma ciascuno, se vorrà, porterà la propria copia) pubblicato nel 1951. Sulla strada (titolo originale: On the Road) è un romanzo autobiografico basato su una serie di viaggi in automobile attraverso gli Stati Uniti, in parte con il suo amico Neal Cassady e in parte in autostop. La presidente di Ottavo Colle leggerà poesie di poeti della Beat Generation tra cui quelle di Gregory Corso, sepolto nel vicino cimitero acattolico di Testaccio. Conduce l'incontro Irene Ranaldi sociologa e giornalista.

