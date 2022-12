Passeggiata a Donna Olimpia tra le strade del romanzo "Ragazzi di vita" di Pasolini

Ottavo Colle associazione pioniera a Roma che da 10 anni propone percorsi nella Roma non-turistica, prosegue la sua collaborazione col Museo MAXXI per i nostri ormai storici itinerari pasoliniani nella città di Roma. Chi partecipa all'incontro ha riduzione sul biglietto di ingresso sulla mostra in corso fino a marzo dedicata a Pasolini e altre riduzioni col museo.

Questa volta si va a Monteverde alla ricerche delle targhe dedicate a Pasolini che qui ha vissuto a lungo con la madre. Si esplorano le strade della borgata Donna Olimpia dove è ambientato gran parte del suo romanzo "Ragazzi di vita". Una esperienza unica per immergersi nella produzione poetica e narrativa del poeta. Incontro condotto da Irene Ranaldi, sociologa urbana e formatrice. (nella foto il complesso di case popolari di piazza di Donna Olimpia dove è ambientato parte del romanzo).

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 2,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2023

gratis minori di anni 18

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato