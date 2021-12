Passeggiata di Natale tra i cortili di Garbatella

Lo scorso anno è stato il centenario della fondazione di Garbatella (il 18 febbraio 1920). Dopo tanto tempo riproponiamo qui una passeggiata alla riscoperta delle sue origini (ex quartiere “Concordia”).

Entreremo nei lotti costruiti seguendo gli stili architettonici del “Garden city movement” e del barocchetto romano. Leggeremo versi dei poeti contemporanei il cui nome resterà indissolubilmente legato a Garbatella come Victor Cavallo o come il cantante Alvaro Amici.

QUANDO: 19 dicembre 2021 ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,8 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2021



- chi conduce la passeggiata è dotata di microfono