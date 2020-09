Passeggiata a Corviale, utopia di una città in un palazzo

Una passeggiata con i romanzi di fantascienza, legati a urbanistica e sociologia. "ll condominio", pubblicato anche come Condominium (High Rise nell'originale inglese) è un romanzo di fantascienza di J. G. Ballard pubblicato nel 1975.

La storia è interamente ambientata in un grattacielo-condominio di nuova generazione costruito in una zona residenziale di Londra. I suoi abitanti, a causa di una serie di piccoli blackout e dissidi fra vicini, in breve tempo regrediscono sia nei comportamenti che nello stile di vita alla condizione di uomini primitivi.

Le vicende del romanzo si sviluppano nell'arco di tre mesi all'interno di un grattacielo londinese di lusso, «il primo a essere terminato e abitato di cinque unità identiche, facenti parte di un unico progetto immobiliare. Di fatto, quella struttura abitativa era una piccola città verticale, con i suoi duemila abitanti inscatolati nel cielo».

Il libro sarà letto passeggiando a Corviale, un "segno urbano" riconoscibile nel panorama romano. Molti ne hanno sentito parlare come "mostro urbanistico" ma non tanti sono andati a vedere coi propri occhi. Corviale rappresenta la realizzazione dell’utopia di Le Corbusier, “l’unità di abitazione? E' un “manufatto” per dirla in termini architettonici, oppure è un quartiere?



Locandina di Ludovica Valori