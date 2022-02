Passeggiata sul centenario della nascita di Vittorio Gassman: il rione Campitelli nel film "C'eravamo tanto amati" di Scola

Il capolavoro di Ettore Scola "C'eravamo tanto amati" (1974) sarà lo spunto, passeggiando nel rione X Campitelli con appuntamento a piazza della Consolazione dove i tre amici, giovani e squattrinati (Vittorio Gassman, Nino Mandredi, Stefano Satta Flores) si davano appuntamento per un pasto economico da "Il re della mezza porzione", per parlare di sviluppo edilizio selvaggio e speculazione a Roma.

E soprattutto per ragionare insieme su un centro storico ormai svuotato dai suoi abitanti ma che resta nella letteratura e nel cinema. Si passeggerà tra i vicoli e leggendo passi della ricerca "Gentrification in parallelo. Quartieri tra Roma e New York", 2014 pubblicata dalla presidente dell'associazione, Irene Ranaldi e ricordando il centenario della nascita di Vittorio Gassman (Genova 1922-Roma 2000). Una passeggiata tra antichità e trasformazioni per ragionare insieme sull'impatto del turismo di massa in un centro storico che ha ormai mutato volto.

Prenotazioni obbligatorie a prenotazioniottavocolle@gmail.com contributo 10 euro + 5 euro di tessera associativa 2022

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2022

gratis minori di anni 18

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

L'iniziativa si terrà rispettando le norme anti-covid19

NON sono forniti auricolari.

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista che avrà con sé un microfono amplificato