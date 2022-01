Passeggiata a Casal Bertone sulle tracce di "Mamma Roma" di Pasolini

Passeggiata sulle origini socio urbanistiche di Casal Bertone, tra la Prenestina e la Tiburtina un'area popolata fin dal piano regolatore del 1909 e poi sviluppata con la costruzione degli stabili Ina Casa. In uno dei palazzi più caratteristici del quartiere, il cosiddetto "Palazzo dei ferrovieri" vive "Mamma Roma" interpretata da Anna Magnani nel film di Pasolini del 1962. Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Pasolini. Leggeremo parti della sceneggiatura e ci soffermeremo come sempre sulla genesi e sviluppo delle borgate storiche romane a partire dal libro della presidente dell'associazione "Passeggiando nella periferia romana. La nascita delle borgate storiche", Iacobelli, 2018.

QUANDO: 6 febbraio 2022 ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2022

gratis minori di anni 18

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

L'iniziativa si terrà rispettando le norme anti-covid19

NON sono forniti auricolari.

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista

https://www.linkedin.com/in/irene-ranaldi-84245ab/

che avrà con sé un microfono amplificato.

(Fonte immagine: sito Archidiap)