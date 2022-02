Passeggiata "Carnevale, origini e feste"

L'associazione culturale MiraMuseo organizza sabato 19 febbraio una passeggiata di Carnevale nel centro di Roma per rivivere gli antichi splendori e le origini.

Un tour per vivere un po' di atmosfera "goduriosa" tra le vie che nel passato erano adibite ai divertimenti pubblici e facendo scoprire quali erano i modi per festeggiare: dalla corsa dei cavalli barberi alla festa dei moccoletti. Saturnali e Baccanali non sono altro che suoi antenati. Il Carnevale era un periodo molto atteso per il popolo che poteva godere di sfilate, corse, festeggiamenti vari per una settimana intera. Unico neo: i festeggiamenti del carnevale erano soggetti al consenso del Papa che spesso li vietava.

Appuntamento sabato 19 febbraio in piazza San Lorenzo in Lucina alle 15. Durata della visita circa 2 ore. La visita è a cura di Alessandra Rossi

Durata : 2 ore circa

Modalità di prenotazione: invia una mail a prenotazioni@miramuseo.com o chiamare il 3492911574