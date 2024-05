Passeggiata sull'archeologia industriale tra Ostiense e Testaccio

15+5 per la tessera 2024

Prezzo 15+5 per la tessera 2024

Passeggiata sull'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense: le tappe dell'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense, partenza dal Macro-Mattatoio Testaccio e arrivando al Ponte dell'Industria. La vituosa economia circolare che legava il Mattatoio, la Mira Lanza, i Mercati Generali inaugurati da Ernesto Nathan, la Centrale Montemartini.

Accompagnerà la lettura del saggio della presidente di Ottavo Colle "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, 2012 e di poesia e tracce di film girati nella zona Ostiense e letture di Pasolini.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Prenotazione obbligatoria entro due giorni prima dell'appuntamento scrivendo a prenotazioniottavocolle@gmail.com

COSTO DI QUESTO INCONTRO

15 EURO PIU' LA TESSERA DI 5 EURO (ANNO SOLARE)

COSTI GENERALI

Per partecipare agli incontri a Roma è necessario sottoscrivere la tessera annuale (anno solare, esempio se ti tesseri a maggio 2024 la tua tessera scade a maggio 2025) di euro 5 a cui va aggiunto un contributo di 15 euro. Quindi solo la prima volta paghi 20 euro, a meno che non appartieni alle categorie di cui sotto che prevendono sconti. Alcuni incontri prevedono il pagamento di un biglietto di ingresso (come nel caso del Monte Testaccio o del Cimitero Acattolico) che andrà versato.

GRATUITA’

Minori di 18 anni (tranne che per la partecipazione a Monte Testaccio e cimitero Acattolico)

SCONTI E CONVENZIONI

Le persone con disabilità e uno loro accompagnatore pagano 10 euro tessera compresa (tranne che per la partecipazione a Monte Testaccio e cimitero Acattolico)

Convenzione con il sindacato giornalisti “Stampa Romana”, gli appartenenti pagano 10 euro tessera compresa.

Convenzione con l’Arma dei Carabinieri, gli appartenenti pagano 10 euro tessera compresa.

Convenzione con Unicoop Tirreno, gli appartenenti pagano 10 euro tessera compresa.

AMICI A QUATTRO ZAMPE

Sempre ammessi