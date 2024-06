Passeggiata all'Appio Latino tra barocchetto romano e cinema scomparsi

Una passeggiata tra le strade del quartiere Appio Latino, tra esempi di urbanistica popolare piccolo borghese degli anni 1928-1930, edifici color ocra hanno spesso decorazioni e fregi in barocchetto romano, stemmi muti, medaglioni con figure allegoriche, resti dell’Acquedotto Alessandrino. La storia dei Magazzini COIN e degli ex Cinema Paris e ex Cinema Massimo, i palazzi INA e i palazzi dei ferrovieri. Come sempre nello stile di Ottavo Colle APS un’immersione nella storia urbanistico-sociale della nostra città.

