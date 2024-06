Passeggiata al tramonto tra i cortili della Garbatella

Una passeggiata a partire dalla fondazione di Garbatella (il 18 febbraio 1920) alla riscoperta delle sue origini (ex quartiere “Concordia”) nata per essere un borgo marinaro seguendo il sogno “della Terza Roma verso il mare” andando a demolire gli stereotipi che raccontano di un quartiere di origine fascista.

Entrando nei lotti costruiti seguendo gli stili architettonici del “Garden city movement” e del barocchetto romano. Leggendo versi dei poeti contemporanei il cui nome è indissolubilmente legato a Garbatella come Victor Cavallo o come il cantante Alvaro Amici.

