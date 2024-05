Passeggiata al tramonto sulla via Appia Antica

Considerata sin dall’antichità la “Regina di tutte le strade”, la Via Appia Antica, voluta dal censore Appio Claudio Cieco nel 312 a.C., trasportava soldati, carri, merci e pellegrini verso i territori a sud di Roma. Una passeggiata lungo questa strada, che ha visto miliardi di persone percorrerla, sarà un’esperienza unica nella vostra vita: avrete la possibilità di visitare un parco archeologico e naturalistico unico al mondo. Si esploreranno tombe romane antichissime, il Circo e la Villa privata dell’Imperatore Massenzio, il Castello dei Caetani e, non da ultimo, si poseranno i piedi realmente sulla storia di Roma perché potremo camminare su alcuni tratti ben conservati di basolato romano originale, la strada a grandi lastre ancora impressa dalle rotaie dei carri antichi che la percorrevano: un tuffo nel passato a 360 gradi!



Appuntamento ore 17.00 Via Appia Antica 222 Villa Capo di Bove: Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Tomba Cecilia Metella e Circo di Massenzio, Tomba di Romolo, Villa Capo di Bove a ingresso gratuito e passeggiata sulla strada antica)



Costo Visita Guidata € 15.00 (adulti)‚ € 7.00 (bambini 5-13 anni)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.