Passeggiata al tramonto nella Roma della Dolce Vita nel Rione Ludovisi

In questa passeggiata si parte dalla imponente Porta Pinciana, ingresso fisico al Rione, da cui parte la strada più nota degli Anni'50 a Roma con il nome di Via Veneto, nota al mondo come il luogo della Dolce Vita Hollywoodiana. Si prosegue la passeggiata scendendo alla Chiesa barocca dei Cappuccini e passando poi dal Salotto berniniano e barberiniano a Piazza del Tritone con due fontane del grande maestro. Si risale alla Fontana cinquecentesca del Mosè, mostra terminale dell'Acqua Felice, e zona delle imponenti Terme di Diocleziano, le più grandi al mondo, si termina la passeggiata presso Piazza Sallustio dove al centro della piazza emergono i resti dei famosi Horti Sallustiani. Nel percorso si incontreranno palazzi imponenti e bellissimi tra cui un'opera architettonica del grande Gino Coppedè!



Appuntamento ore 17.00 in Piazza di Porta Pinciana area pedonale Largo Federico Fellini: Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (inizio da Porta Pinciana termine Piazza Sallustio)



Costo Visita Guidata € 15.00 (adulti)‚ € 7.00 (bambini 5-13 anni)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.