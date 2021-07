Passeggiata al tramonto dal Colosseo al Campidoglio

Indirizzo non disponibile

Per chi viene da fuori Roma ma anche per i romani, venerdì 9 luglio è in programma una suggestiva passeggiata al tramonto tra le rovine più belle del mondo.

Partendo dal Colosseo e dall'Arco di Costantino ci si muoverà lungo via dei Fori Imperiali e la descrizione dei monumenti che si incontreranno permetterà di richiamare alla memoria gli eventi più significativi della storia dell'antica Roma.

Il tour si concluderà con il far della sera nell'incantevole Piazza del Campidoglio dalla quale ognuno potrà ritornare al punto dell'incontro o proseguire per un aperitivo o una cenetta in centro.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

GUIDA: Annalisa

cell.: 3392536944

Email: 10guidesofrome@gmail.com

APPUNTAMENTO ORE 18.00 all'uscita della metro Colosseo, vicino all'edicola. Durata della visita ca. 2 ore.

La guida è riconoscibile dal cartello "10 guides of Rome"

COSTO VISITA

•€ 11, 50 (include il noleggio degli auricolari)

•€ 6, 50 ridotto 6-18 anni (include il noleggio degli auricolari)

INFO PRENOTAZIONI: Si richiede l’invio di una mail entro le ore 18.00 dell'8 luglio a: 10guidesofrome@gmail.com

oppure un sms o whatsapp al numero 3392536944, specificando:

•titolo della visita e data

•numero dei partecipanti

•nome, cognome e recapito telefonico

•Il pagamento della visita guidata verrà effettuato direttamente sul posto alla guida