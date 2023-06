Passeggiata al tramonto sull'archeologia industriale tra Ostiense e Testaccio

10+5 per la tessera 2023

Percorso sull’archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense per ricostruire insieme il filo rosso che lega i primi stabilimenti industriali del primo quartiere operaio, Testaccio, con i quartieri limitrofi di Ostiense e Marconi che avrebbero dovuto essere la culla della nascente industria romana.

La visita guidata porterà a passeggiare da Testaccio, per ammirare dal basso il Monte dei Cocci, l’ex Mattatoio e Campo Boario, il Ponte dell'Industria, via del Commercio, ciò che resta della fabbrica di sapone Mira Lanza, della Centrale Montemartini, della raffineria di petrolio Purfina. Il tutto, col panorama dell’icona per eccellenza dell’industria novecentesca romana, il Gasometro.

Prenotazioni obbligatorie a prenotazioniottavocolle@gmail.com contributo 10 euro + 5 per la tessera 2023