Passeggiata al tramonto a Corviale: utopia di una città in un palazzo

Corviale è un "segno urbano" riconoscibile nel panorama romano. Nato su progetto di Mario Fiorentino che ricevette incarico dall'Istituto Case Popolari di dare una risposta alla grande crisi di alloggi che Roma soffriva negli anni Settante, rimase un progetto interrotto.

Molti cittadini romani ne hanno sentito parlare come "mostro urbanistico" ma non tanti sono andati a vedere coi propri occhi e Corviale soffre molto di alcuni stereotipi urbani o leggende metropolitane dure a morire.

Corviale rappresenta la realizzazione dell’utopia di Le Corbusier, “l’unità di abitazione? E' un “manufatto” per dirla in termini architettonici, oppure è un quartiere? Prenotatevi alla passeggiata e ne parleremo, ammirando al tramonto la struttura in stile "brutalista" del manufatto valorizzata tra luci ed ombre.

QUANDO: 15 maggio 2022 ore 17.30

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa

