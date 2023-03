Passeggiata al Quadraro sulle tracce del film di Pasolini "Mamma Roma"

Una passeggiata nello stile di Ottavo Colle l'associazione pioniera a Roma-prima che diventasse una moda- della riscoperta del turismo locale nella periferia. Come sempre analizzeremo le fasi socio urbanistiche che hanno portato all'edificazione della zona, con citazioni letterarie e cinematografiche. Un focus sarà riservato al film di Pier Paolo Pasolini "Mamma Roma" (1962) con Anna Magnani girato molto tra queste strade e che vede l'epilogo della protagonista su piazza Don Bosco.

QUANDO: 19 marzo 2023 ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 2 km circa

INFO&PRENOTAZIONI ENTRO 48 ORE DALL'EVENTO

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2023 (scadenza 31 dicembre)

gratis minori di anni 18

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.



Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.