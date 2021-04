Riprendono le passeggiate dell'Associazione Ottavo Colle alla scoperta dei quartieri di Roma che sono stato scenario dell'opera di vari registi, tra cui Pier Paolo Pasolini. Sabato 17 aprile verrà proposto un itinerario sulle tracce del film "Mamma Roma" (1962) girato in larga parte tra Quadraro e Don Bosco.

I visitatori potranno passeggerete tra particolari edifici come "il boomerang", tra le case del quartiere "Cecafumo" (scoprendone anche l'origine del nome) attraverso stralci del film di Pier Paolo Pasolini "Mamma Roma" (1962). La passeggiata avrà termine al Parco degli Acquedotti. Per info a prenotazioniottavocolle@gmail.com

Tutte le informazioni sulla visita

SABATO 17 APRILE ORE 11,00 PASSEGGIATA AL QUADRARO SULLE TRACCE DEL FILM DI PASOLINI “MAMMA ROMA”

QUANDO: sabato 17 aprile ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER I POSSESSORI DI BIBLIOCARD € 10,00 compresa la tessera 2021

gratis minori di anni 18

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

L'iniziativa si terrà rispettando le norme anti-covid19 e saremo un massimo di 25 partecipanti

NON sono forniti auricolari.

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista che avrà con sé un microfono amplificato.