Passeggiata al Pigneto sulle tracce del film "Fantozzi"

Una passeggiata su via Prenestina fino al Pigneto seguendo le tracce del film di Luciano Salce "Fantozzi" (1975), il primo film in cui Paolo Villaggio interpreta il celebre ragionier Fantozzi per immergerci nelle origini e nell'invenzione del "brand Pigneto" nato come quartiere popolare per ferrovieri e netturbini. (Credits foto raccolta "Roma Sparita"). Vedremo anche la targa di ghisa che il Comune di Roma ha apposto sotto la Tangenziale Est per ricordare una celebre scena del film.



QUANDO: 19 settembre ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + 5€ per la tessera annuale

gratis minori di anni 18

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

L'iniziativa si terrà rispettando le norme anti-covid19

NON sono forniti auricolari.

Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista

https://www.linkedin.com/in/irene-ranaldi-84245ab/



che avrà con sé un microfono amplificato

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...