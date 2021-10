Passeggiata al Mandrione e Acquedotto Felice sulla memoria della scuola di don Sardelli e di Pasolini

Riprendiamo con il nostro tradizionale incontro al Mandrione e Acquedotto Felice sulle tracce del romanzo "Ragazzi di vita" di Pier Paolo Pasolini, Racconteremo la storia della Scuola 725 nata nella zona ad opera di Don Roberto Sardelli, scomparso due anni fa, che aprì tra i baraccati una scuola che fa ancora da modello di integrazione ed educazione. Parleremo inoltre delle ricerche di Franco Ferrarotti tra i baraccati dell'Acquedotto Felice e del metodo educativo di Linda Zammataro tra gli "zingari" del Mandrione. Per questa iniziativa, che come tutte le altre riproponiamo ciclicamente da 9 anni, l'associazione a luglio 2020 ha vinto il prestigioso premio "Mamma Roma premia i suoi figli migliori" (qui è visibile l'intervista https://www.facebook.com/pg/artsmediasrl/community/?mt_nav=0&msite_tab_async=0)

INFO EVENTO:

QUANDO: 16 ottobre 2021 ore 11

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,8 km circa

L'iniziativa si terrà rispettando le norme anticovid

foto di W. Klein, L’ acquedotto in Via del Mandrione e in Via di Porta Furba, 1957

